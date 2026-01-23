Um homem de 31 anos causou pânico no Parque Residencial Zaniboni II, em Mogi Guaçu, ao incendiar o próprio carro na tarde de quarta-feira (21). O incidente ocorreu por volta das 13h30 e foi flagrado por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) que patrulhava a zona norte da cidade.
Os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o fogo antes que as chamas se espalhassem para residências vizinhas. O pai do autor compareceu ao local e relatou aos agentes que o filho enfrenta problemas com dependência química.
Histórico de Ameaças
De acordo com relatos de vizinhos, este não foi o primeiro episódio de violência do indivíduo:
- Noite anterior: O homem teria ateado fogo em objetos no canteiro central da Avenida Emília Marchi Martini.
- Ameaça com facão: Ao tentarem apagar o fogo na avenida, moradores afirmam ter sido ameaçados de morte pelo suspeito, que portava um facão.
Agressão e Desfecho
O carro foi queimado exatamente em frente à casa da família. Durante a abordagem da GCM, um amigo que acompanhava o pai do rapaz foi agredido fisicamente pelo autor.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência e, após os depoimentos, os envolvidos foram liberados pela autoridade policial.