Um homem de 31 anos causou pânico no Parque Residencial Zaniboni II, em Mogi Guaçu, ao incendiar o próprio carro na tarde de quarta-feira (21). O incidente ocorreu por volta das 13h30 e foi flagrado por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) que patrulhava a zona norte da cidade.

Os guardas acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o fogo antes que as chamas se espalhassem para residências vizinhas. O pai do autor compareceu ao local e relatou aos agentes que o filho enfrenta problemas com dependência química.

Histórico de Ameaças

De acordo com relatos de vizinhos, este não foi o primeiro episódio de violência do indivíduo:

Noite anterior: O homem teria ateado fogo em objetos no canteiro central da Avenida Emília Marchi Martini.

O homem teria ateado fogo em objetos no canteiro central da Avenida Emília Marchi Martini. Ameaça com facão: Ao tentarem apagar o fogo na avenida, moradores afirmam ter sido ameaçados de morte pelo suspeito, que portava um facão.

Agressão e Desfecho