23 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CRIME

PM estoura base de desmanche em Sumaré e recupera caminhão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito foi encontrado manipulando o veículo em uma chácara desabitada; outros dois indivíduos conseguiram fugir.
Suspeito foi encontrado manipulando o veículo em uma chácara desabitada; outros dois indivíduos conseguiram fugir.

Um homem foi preso em flagrante por receptação após a Polícia Militar localizar um caminhão roubado em uma chácara desabitada na Estrada Municipal Norma Marsom Biondo, em Sumaré. O veículo havia sido subtraído na cidade vizinha, Hortolândia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe chegou ao local após denúncias sobre um caminhão abandonado. Ao entrarem na propriedade, os policiais flagraram dois homens manipulando o veículo. Outros dois carros estavam estacionados no entorno, sugerindo apoio logístico para o crime.

Fuga e Captura

Ao notarem a chegada das viaturas, os suspeitos iniciaram uma fuga a pé em direção a uma mata próxima. Após perseguição, os agentes conseguiram alcançar um dos envolvidos. Os outros três comparsas conseguiram escapar e seguem sendo procurados.

Desfecho

  • Reconhecimento: A vítima do furto compareceu ao Plantão Policial de Hortolândia e reconheceu o caminhão.
  • Apreensões: Além do caminhão, os dois carros encontrados na chácara foram apreendidos para perícia e investigação de possíveis outros crimes.
  • Situação Jurídica: O homem detido teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como receptação e associação criminosa, e as investigações continuam para identificar os demais fugitivos.

Comentários

Comentários