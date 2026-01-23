Um homem foi preso em flagrante por receptação após a Polícia Militar localizar um caminhão roubado em uma chácara desabitada na Estrada Municipal Norma Marsom Biondo, em Sumaré. O veículo havia sido subtraído na cidade vizinha, Hortolândia.

A equipe chegou ao local após denúncias sobre um caminhão abandonado. Ao entrarem na propriedade, os policiais flagraram dois homens manipulando o veículo. Outros dois carros estavam estacionados no entorno, sugerindo apoio logístico para o crime.

Fuga e Captura

Ao notarem a chegada das viaturas, os suspeitos iniciaram uma fuga a pé em direção a uma mata próxima. Após perseguição, os agentes conseguiram alcançar um dos envolvidos. Os outros três comparsas conseguiram escapar e seguem sendo procurados.