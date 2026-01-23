Um homem foi preso em flagrante por receptação após a Polícia Militar localizar um caminhão roubado em uma chácara desabitada na Estrada Municipal Norma Marsom Biondo, em Sumaré. O veículo havia sido subtraído na cidade vizinha, Hortolândia.
A equipe chegou ao local após denúncias sobre um caminhão abandonado. Ao entrarem na propriedade, os policiais flagraram dois homens manipulando o veículo. Outros dois carros estavam estacionados no entorno, sugerindo apoio logístico para o crime.
Fuga e Captura
Ao notarem a chegada das viaturas, os suspeitos iniciaram uma fuga a pé em direção a uma mata próxima. Após perseguição, os agentes conseguiram alcançar um dos envolvidos. Os outros três comparsas conseguiram escapar e seguem sendo procurados.
Desfecho
- Reconhecimento: A vítima do furto compareceu ao Plantão Policial de Hortolândia e reconheceu o caminhão.
- Apreensões: Além do caminhão, os dois carros encontrados na chácara foram apreendidos para perícia e investigação de possíveis outros crimes.
- Situação Jurídica: O homem detido teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.
O caso foi registrado como receptação e associação criminosa, e as investigações continuam para identificar os demais fugitivos.