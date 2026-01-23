Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir violentamente o próprio filho, uma criança de 11 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia. O crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (23), após a criança retornar da casa do pai.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar ao notar que

o filho apresentava diversos hematomas na cabeça e nos braços, além de vestir roupas manchadas de sangue. Em relato aos policiais, a criança confirmou que as agressões foram cometidas pelo pai durante a noite em que passou na residência dele.

Evidências e prisão