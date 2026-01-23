Um homem foi preso em flagrante suspeito de agredir violentamente o próprio filho, uma criança de 11 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia. O crime foi descoberto na manhã desta sexta-feira (23), após a criança retornar da casa do pai.
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar ao notar que
o filho apresentava diversos hematomas na cabeça e nos braços, além de vestir roupas manchadas de sangue. Em relato aos policiais, a criança confirmou que as agressões foram cometidas pelo pai durante a noite em que passou na residência dele.
Evidências e prisão
Ao ser abordado, o suspeito negou o crime, alegando não saber como o menino havia se machucado. No entanto, os agentes observaram que o homem possuía uma lesão em uma das mãos e vestígios de sangue nos pés.
A criança recebeu os primeiros socorros em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido à gravidade, foi transferida para o Hospital Mário Covas para exames detalhados e avaliação médica.
O homem foi conduzido à Delegacia de Hortolândia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal e será acompanhado pelas autoridades competentes e pelo Conselho Tutelar.