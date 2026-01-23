23 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
COMBATE AO CRIME

Polícia Militar fecha ponto de tráfico e prende dois

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Porções de crack, cocaína e dinheiro foram localizados com os suspeitos.
Porções de crack, cocaína e dinheiro foram localizados com os suspeitos.

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, em Mogi Guaçu, sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação ocorreu em uma residência no bairro Jardim São Camilo, após a corporação receber denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes no local.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a atividade ilegal com o auxílio de uma testemunha. Um dos suspeitos tentou se desfazer de uma bolsa ao notar a aproximação da equipe, mas acabou se rendendo. No interior do acessório, foram encontradas 64 pedras de crack e 17 porções de cocaína, além de R$ 159 em dinheiro.

Apreensões e Prisão

Durante a vistoria no imóvel, os militares localizaram um segundo envolvido e apreenderam:

  • 37 gramas de crack;
  • 16 gramas de cocaína;
  • Dois aparelhos celulares;
  • Dinheiro em espécie.

A dupla foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. Os acusados permanecem detidos e à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários