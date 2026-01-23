Dois homens foram presos pela Polícia Militar, em Mogi Guaçu, sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação ocorreu em uma residência no bairro Jardim São Camilo, após a corporação receber denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a atividade ilegal com o auxílio de uma testemunha. Um dos suspeitos tentou se desfazer de uma bolsa ao notar a aproximação da equipe, mas acabou se rendendo. No interior do acessório, foram encontradas 64 pedras de crack e 17 porções de cocaína, além de R$ 159 em dinheiro.

Apreensões e Prisão

Durante a vistoria no imóvel, os militares localizaram um segundo envolvido e apreenderam: