Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (22) após confessar um feminicídio em Itatiba e sequestrar três crianças — dois filhos e um enteado, com idades entre nove meses e sete anos. A prisão ocorreu em Jaguariúna, após o suspeito colidir o veículo da vítima contra o muro de uma casa durante uma fuga em alta velocidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O corpo de Maria Concebida Ribeiro da Silva foi encontrado na residência em Itatiba. O agressor fugiu com o carro da vítima levando as crianças, sendo monitorado pelo Centro de Operações da PM até ser localizado no bairro Roseira de Cima.

Ao avistar a viatura, o condutor iniciou uma fuga perigosa, atingindo 120 km/h dentro do bairro. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle do automóvel e invadiu o quintal de um imóvel. Após o choque, o homem ficou brevemente desacordado e, ao retomar os sentidos, resistiu à abordagem, sendo contido pelos militares.