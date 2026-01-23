23 de janeiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Termômetros em alta e ventos fracos marcam a sexta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Previsão aponta calor, mas mantém chance de chuvas isoladas e fracas à tarde nos próximos dias.

Os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se preparar para um aumento gradual nas temperaturas nos próximos dias. Segundo a previsão meteorológica, a massa de ar quente ganha força nesta sexta-feira (23), com o ápice do calor esperado para o sábado (24), quando os termômetros podem atingir os 26°C.

Mesmo com o predomínio do sol e o aquecimento, a umidade favorece a ocorrência de chuvas isoladas, especialmente durante o período da tarde. As pancadas, no entanto, devem ser de curta duração e baixa intensidade, sem potencial para refrescar significativamente o ambiente.

Perfil do Tempo:

  • Temperaturas: Em elevação, variando entre mínimas amenas na madrugada e tardes aquecidas.
  • Ventos: Devem soprar de forma fraca e variável, diminuindo a sensação de frescor.
  • Fenômenos: Pancadas de chuva rápidas e localizadas.

Esta combinação de calor, umidade e ventos calmos é comum no atual estágio de transição entre as estações, exigindo atenção redobrada com a hidratação e a exposição solar nos horários de pico.

