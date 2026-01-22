A Universidade Estadual de Campinas divulgou a relação de aprovados em primeira chamada no Vestibular 2026. A lista foi publicada nesta semana pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp e pode ser consultada exclusivamente no site oficial da comissão.

Ao todo, 2.530 candidatos foram convocados e deverão realizar a matrícula de forma totalmente virtual, das 9h do dia 26 de janeiro até as 17h do dia 27, utilizando número de inscrição e senha. Quem não concluir o procedimento dentro do prazo será automaticamente excluído do processo nesta modalidade.

As notas individuais do Vestibular 2026 estarão disponíveis para consulta a partir do dia 26 de janeiro. Já os resultados das modalidades Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas seguem com divulgação mantida para o dia 23 de janeiro.