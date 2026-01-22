A Universidade Estadual de Campinas divulgou a relação de aprovados em primeira chamada no Vestibular 2026. A lista foi publicada nesta semana pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp e pode ser consultada exclusivamente no site oficial da comissão.
Ao todo, 2.530 candidatos foram convocados e deverão realizar a matrícula de forma totalmente virtual, das 9h do dia 26 de janeiro até as 17h do dia 27, utilizando número de inscrição e senha. Quem não concluir o procedimento dentro do prazo será automaticamente excluído do processo nesta modalidade.
As notas individuais do Vestibular 2026 estarão disponíveis para consulta a partir do dia 26 de janeiro. Já os resultados das modalidades Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas seguem com divulgação mantida para o dia 23 de janeiro.
Candidatos convocados em mais de uma modalidade precisam optar por apenas uma forma de ingresso e efetuar a matrícula com a senha específica daquele processo. A não realização da matrícula na primeira opção elimina o candidato da modalidade correspondente.
A segunda chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro. O cronograma prevê oito chamadas pelo Vestibular tradicional e cinco chamadas para Enem-Unicamp e Vagas Olímpicas. O início das aulas está marcado para 23 de fevereiro.
Cotas étnico-raciais e heteroidentificação
Candidatos aprovados pelas cotas étnico-raciais que autorizaram o uso de fotografia e tiveram validação prévia receberão orientações por e-mail para a matrícula. Já aqueles que não autorizaram ou não foram validados deverão passar por banca de heteroidentificação, realizada de forma virtual, antes da matrícula.
A matrícula só será confirmada após a aprovação da Comissão de Averiguação, conforme previsto na resolução que regulamenta o procedimento.
Matrícula em segunda opção
Quem foi convocado para o curso escolhido como segunda opção deve efetuar a matrícula online e decidir se deseja ou não aguardar eventual remanejamento para a primeira opção. A não matrícula implica perda da vaga de segunda opção, mas o candidato segue concorrendo à primeira escolha.
Conflito entre sistemas de ingresso
Quando houver convocação simultânea no mesmo curso por diferentes sistemas, prevalece a vaga do Vestibular Unicamp. Em casos de cursos distintos, será considerada válida a matrícula efetivada primeiro. A ausência de matrícula em qualquer sistema elimina o candidato das demais modalidades.
Principais datas do Vestibular Unicamp 2026
- 26 e 27 de janeiro: matrícula virtual da 1ª chamada
- 2 de fevereiro: divulgação da 2ª chamada
- 3 e 4 de fevereiro: matrícula da 2ª chamada
- 9 de fevereiro: divulgação da 3ª chamada
- 10 e 11 de fevereiro: declaração de interesse por vagas
- 23 de fevereiro: início das aulas