A mulher morta após agressões dentro de uma residência no Jardim Nova Esperança I, em Sumaré, foi identificada como Yasmim Evely da Silva, de 25 anos. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (22) e é investigado como feminicídio.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h15 para atender inicialmente uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a jovem já sem vida, com sinais de espancamento. O companheiro dela, Diego Molino da Silva, de 29 anos, deixou o local logo após o crime.

As diligências ficaram a cargo do 4º Distrito Policial de Sumaré e avançaram ao longo da manhã. O suspeito foi localizado e preso em Hortolândia, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.