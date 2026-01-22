Uma mulher morreu na manhã desta quinta-feira (22) após sofrer agressões dentro da própria residência, no Jardim Nova Esperança I, em Sumaré. O caso, inicialmente tratado como violência doméstica, foi reclassificado como feminicídio após a constatação do óbito da vítima pelas equipes policiais.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h15 para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram a mulher já sem vida, com indícios de espancamento. O companheiro, apontado como autor do crime, deixou a residência antes da chegada da polícia.

O atendimento da ocorrência ficou sob responsabilidade do 4º Distrito Policial de Sumaré, que iniciou as diligências ainda nas primeiras horas da manhã. Com o avanço das buscas, o suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.