A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22 de janeiro, a Operação Sem Lastro, com foco no combate a um esquema criminoso de fabricação e distribuição de cédulas falsas com atuação em âmbito nacional. A ação é coordenada a partir de Campinas.
De acordo com a investigação, dois suspeitos moradores da Baixada Santista teriam estruturado um laboratório clandestino para a produção das notas falsificadas. O material era anunciado e vendido pela internet e, posteriormente, enviado a compradores de diversas regiões do país por meio do serviço postal dos Correios.
Durante o andamento das apurações, a Polícia Federal interceptou mais de 20 encomendas contendo cédulas falsas encaminhadas pelos investigados. As remessas foram apreendidas antes de chegarem aos destinatários.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Jundiaí, contra alvos localizados nos municípios de Santos e Praia Grande.
A Polícia Federal reforça o alerta sobre o crescimento da venda de dinheiro falso pela internet e destaca que tanto os fabricantes quanto os compradores podem responder criminalmente pelo crime de moeda falsa. A infração está prevista no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode chegar a até 12 anos de prisão.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis destinatários das cédulas falsificadas.