A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 22 de janeiro, a Operação Sem Lastro, com foco no combate a um esquema criminoso de fabricação e distribuição de cédulas falsas com atuação em âmbito nacional. A ação é coordenada a partir de Campinas.

De acordo com a investigação, dois suspeitos moradores da Baixada Santista teriam estruturado um laboratório clandestino para a produção das notas falsificadas. O material era anunciado e vendido pela internet e, posteriormente, enviado a compradores de diversas regiões do país por meio do serviço postal dos Correios.

Durante o andamento das apurações, a Polícia Federal interceptou mais de 20 encomendas contendo cédulas falsas encaminhadas pelos investigados. As remessas foram apreendidas antes de chegarem aos destinatários.