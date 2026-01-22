Uma visita ao Restaurante Popular Bom Prato, no Centro de Campinas, transformou-se em uma aula prática de cidadania e nutrição nesta quarta-feira (21). Um grupo de crianças atendidas pelo Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente (CMPCA) conheceu as instalações do equipamento público para entender como as refeições são preparadas.

A iniciativa atendeu a um pedido das próprias crianças, que já frequentavam o local com suas famílias e tinham curiosidade sobre o funcionamento da unidade. Equipados com toucas de proteção, os pequenos visitaram áreas restritas, como a cozinha e o estoque, acompanhados por uma nutricionista.

Aprendizado e troca de experiências

Durante o percurso, o grupo aprendeu sobre cuidados higiênicos e a logística necessária para garantir milhares de almoços diários ao preço de R$ 1. O ponto alto foi o almoço, onde as crianças interagiram com educadores sobre hábitos alimentares e a importância do serviço.