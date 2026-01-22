O Polo Shopping Indaiatuba recebe, até o dia 18 de fevereiro, as obras vencedoras do 5º Salão de Humor sobre Doação de Órgãos. A exposição, realizada pelo Instituto GABRIEL, utiliza a arte e a criatividade para conscientizar o público sobre a importância da doação de tecidos e órgãos.

Pela primeira vez em sua história, o Salão teve caráter internacional, recebendo mais de 500 inscrições de artistas de 43 países. Um júri especializado selecionou as 20 melhores criações entre charges, cartuns e caricaturas que compõem a mostra.

Humor com função social

Segundo a presidente do Instituto GABRIEL, Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho, o humor é uma ferramenta poderosa para tratar de temas sensíveis. “Os artistas conseguem transmitir a importância da doação como um gesto de solidariedade que salva vidas por meio de uma mensagem visual leve”, destaca.