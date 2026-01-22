A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a programação oficial do CarnaJaguá 2026. A festa acontece de 14 a 17 de fevereiro, reunindo shows nacionais, DJs, grupos de dança e os tradicionais desfiles de blocos.
O evento terá como sede a estrutura montada para garantir conforto ao público, com destaque para a participação da Bateria Pegada da Onça. A abertura oficial ocorre no sábado (14), às 18h, com o grupo Inimigos da HP como atração principal da noite.
Matinês e shows noturnos
No domingo (15) e na segunda-feira (16), a programação será dividida entre famílias e foliões noturnos:
- Tarde (14h às 17h): Matinês infantis com a Banda Bourbon.
- Noite: Desfile de blocos e shows principais com o Grupo Clareou (domingo) e Swingueira do Brasil (segunda).
O encerramento, na terça-feira de Carnaval (17), terá aulas de Fit Dance e show da dupla Us Agroboys. Durante todos os dias, o DJ Marcos comanda a transição entre as atrações no palco.