22 de janeiro de 2026
FOLIA

Jaguariúna anuncia Carnaval com shows de Inimigos da HP e Clareou

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Atrações como Inimigos da HP, Us Agroboys, Swingueira do Brasil e Clareou animam os quatro dias de folia, de 14 a 17 de fevereiro
A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou a programação oficial do CarnaJaguá 2026. A festa acontece de 14 a 17 de fevereiro, reunindo shows nacionais, DJs, grupos de dança e os tradicionais desfiles de blocos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento terá como sede a estrutura montada para garantir conforto ao público, com destaque para a participação da Bateria Pegada da Onça. A abertura oficial ocorre no sábado (14), às 18h, com o grupo Inimigos da HP como atração principal da noite.

Matinês e shows noturnos

No domingo (15) e na segunda-feira (16), a programação será dividida entre famílias e foliões noturnos:

  • Tarde (14h às 17h): Matinês infantis com a Banda Bourbon.
  • Noite: Desfile de blocos e shows principais com o Grupo Clareou (domingo) e Swingueira do Brasil (segunda).

O encerramento, na terça-feira de Carnaval (17), terá aulas de Fit Dance e show da dupla Us Agroboys. Durante todos os dias, o DJ Marcos comanda a transição entre as atrações no palco.

