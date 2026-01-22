O prefeito de Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, anunciou, na quarta-feira (21), a instalação de um grande resort no município. O projeto, que representa um investimento privado estimado em R$ 100 milhões, foi divulgado pelo chefe do Executivo em suas redes sociais.

De acordo com as informações divulgadas, o grupo responsável é o mesmo que administra um resort em Tiradentes (MG). Segundo dados apresentados em vídeo institucional, a expectativa é que, já na fase de obras, sejam criados mais de 200 empregos diretos e cerca de 250 indiretos. A previsão é que as obras tenham início em abril deste ano, com inauguração programada para 2028.

Quando completamente finalizado, o resort contará com aproximadamente mil quartos e deverá gerar mais de 1,5 mil empregos diretos. A estrutura incluirá apartamentos, piscinas, áreas para eventos e espaços destinados a atividades ao ar livre. A empresa afirma que, após concluído, será o maior empreendimento do tipo na Região Metropolitana de Campinas.