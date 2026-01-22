A empresária Selma Fabiane Angolini, conhecida como Fabi Angolini, de 42 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (21) após cair do 14º andar de um condomínio na região central de Santa Bárbara d'Oeste. O caso ocorreu no Condomínio Boulevard De Rose, localizado na Rua Joaquim de Oliveira.

Uma grande operação de resgate foi mobilizada para o local, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e o helicóptero Águia. A área ao redor do prédio, vizinho a um supermercado, foi isolada para facilitar o trabalho dos profissionais.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, já chegou sem vida ao Pronto Socorro.