CRIME

Idoso de 74 anos é preso após beijar criança de 10 anos na boca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Divulgação
Homem foi localizado e reconhecido pela vítima minutos após o crime, nas proximidades da Avenida Brasil. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.
Um homem de 74 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, no Jardim Amanda, em Hortolândia. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial na Avenida Brasil.

Segundo o relato policial, o idoso abordou a criança e insistiu para que ela entrasse no comércio. No local, o homem teria forçado um abraço e beijado a vítima na boca. A criança conseguiu se desvencilhar e fugir, encontrando uma viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento nas proximidades.

Após ouvir o relato e a descrição das características do suspeito, os agentes iniciaram buscas e localizaram o homem perto do local do ocorrido. A vítima fez o reconhecimento positivo do agressor.

O idoso foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Hortolândia, onde foi autuado em flagrante. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

