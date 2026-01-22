Um homem de 74 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, no Jardim Amanda, em Hortolândia. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial na Avenida Brasil.

Segundo o relato policial, o idoso abordou a criança e insistiu para que ela entrasse no comércio. No local, o homem teria forçado um abraço e beijado a vítima na boca. A criança conseguiu se desvencilhar e fugir, encontrando uma viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento nas proximidades.

Após ouvir o relato e a descrição das características do suspeito, os agentes iniciaram buscas e localizaram o homem perto do local do ocorrido. A vítima fez o reconhecimento positivo do agressor.