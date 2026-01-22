A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (21), um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça no bairro Assad Alcici, em Itapira. Os policiais foram acionados e encontraram o agressor e a vítima do lado de fora de uma residência.

O homem apresentava comportamento extremamente alterado, com sinais de embriaguez e possível uso de entorpecentes. Devido à agressividade, a equipe precisou intervir para contê-lo e algemá-lo.

Durante a abordagem, os militares consultaram o sistema e confirmaram que havia uma decisão judicial em vigor que determinava o afastamento imediato do homem em relação à mulher. A presença dele no local configurou a violação direta da ordem.