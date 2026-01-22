Em uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas em Mogi Guaçu. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 18 quilos de maconha, encontrados em uma plantação no quintal de uma casa no Jardim Eldorado.

A investigação utilizou inteligência e o auxílio de um drone para monitorar o local antes da intervenção. O suspeito foi abordado no momento em que chegava à residência e, segundo o boletim de ocorrência, confirmou a existência do cultivo aos investigadores.

No local, além da droga, os policiais apreenderam cerca de R$ 1,6 mil em dinheiro e um aparelho celular. O homem apresentou versões contraditórias sobre a origem da plantação e não esclareceu o destino do entorpecente.