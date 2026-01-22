22 de janeiro de 2026
METEOROLOGIA

Campinas: Quinta-feira segue amena com chuva fraca prevista

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Temperaturas variam entre 16°C e 25°C com ventos moderados. Previsão do Cepagri indica possibilidade de precipitação isolada e de baixa intensidade à noite.
Os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) terão mais dois dias de tempo estável e aquecido nesta semana. De acordo com a previsão do tempo, quinta (22) e sexta-feira (23) seguirão com temperaturas altas e pouca variação.

As mínimas devem permanecer em torno de 16°C durante as madrugadas, enquanto as máximas oscilam entre 23°C e 25°C no período da tarde. A principal mudança é uma fraca chance de chuva isolada na tarde de hoje, que pode se estender de forma esparsa durante a noite, mas sem acumulados significativos.

Ventos moderados são esperados para ambos os dias. A umidade relativa do ar pode apresentar queda, reforçando a sensação de tempo seco típica da estação. As informações são do Cepagri, da Unicamp.

