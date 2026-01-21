Equipes da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizaram nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a limpeza de uma área utilizada como ponto de descarte irregular de lixo no Jardim Florence. Até o momento, aproximadamente 100 toneladas de resíduos já foram retiradas do local e encaminhadas para destinação adequada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhos ocorreram em uma área próxima à avenida Nelson Ferreira de Souza e contaram com o apoio de retroescavadeira e caminhão para a remoção do material acumulado. Entre os resíduos encontrados estavam entulho da construção civil, pneus, garrafas, plásticos, vidros, caixotes, tecidos e outros objetos descartados de forma irregular.

De acordo com a administração municipal, a previsão é de que a limpeza seja concluída nesta quinta-feira, 22 de janeiro, em razão do grande volume de material acumulado ao longo do tempo.