21 de janeiro de 2026
QUE ABSURDO

Campinas remove 100 toneladas em 'lixão' irregular no Florence

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Ação remove cerca de 100 toneladas de resíduos descartados irregularmente no Jardim Florence.
Ação remove cerca de 100 toneladas de resíduos descartados irregularmente no Jardim Florence.

Equipes da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizaram nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a limpeza de uma área utilizada como ponto de descarte irregular de lixo no Jardim Florence. Até o momento, aproximadamente 100 toneladas de resíduos já foram retiradas do local e encaminhadas para destinação adequada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhos ocorreram em uma área próxima à avenida Nelson Ferreira de Souza e contaram com o apoio de retroescavadeira e caminhão para a remoção do material acumulado. Entre os resíduos encontrados estavam entulho da construção civil, pneus, garrafas, plásticos, vidros, caixotes, tecidos e outros objetos descartados de forma irregular.

De acordo com a administração municipal, a previsão é de que a limpeza seja concluída nesta quinta-feira, 22 de janeiro, em razão do grande volume de material acumulado ao longo do tempo.

A Prefeitura reforça que Campinas dispõe de diversas alternativas para o descarte correto de resíduos, como ecopontos e serviços específicos para entulho e materiais volumosos. O descarte irregular, além de degradar o espaço urbano, provoca impactos ambientais e pode gerar riscos à saúde pública.

Quem for flagrado descartando lixo ou entulho de forma irregular em áreas públicas ou privadas está sujeito a multa de até 200 UFICs por metro cúbico, o que corresponde a R$ 976,00, conforme a legislação municipal.

