Equipes da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realizaram nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a limpeza de uma área utilizada como ponto de descarte irregular de lixo no Jardim Florence. Até o momento, aproximadamente 100 toneladas de resíduos já foram retiradas do local e encaminhadas para destinação adequada.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os trabalhos ocorreram em uma área próxima à avenida Nelson Ferreira de Souza e contaram com o apoio de retroescavadeira e caminhão para a remoção do material acumulado. Entre os resíduos encontrados estavam entulho da construção civil, pneus, garrafas, plásticos, vidros, caixotes, tecidos e outros objetos descartados de forma irregular.
De acordo com a administração municipal, a previsão é de que a limpeza seja concluída nesta quinta-feira, 22 de janeiro, em razão do grande volume de material acumulado ao longo do tempo.
A Prefeitura reforça que Campinas dispõe de diversas alternativas para o descarte correto de resíduos, como ecopontos e serviços específicos para entulho e materiais volumosos. O descarte irregular, além de degradar o espaço urbano, provoca impactos ambientais e pode gerar riscos à saúde pública.
Quem for flagrado descartando lixo ou entulho de forma irregular em áreas públicas ou privadas está sujeito a multa de até 200 UFICs por metro cúbico, o que corresponde a R$ 976,00, conforme a legislação municipal.