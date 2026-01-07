22 de janeiro de 2026
COMBATE À DENGUE

7 bairros de Campinas recebem mutirão contra a dengue

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Ação mobiliza equipes da Prefeitura nesta sexta-feira em sete bairros de Campinas.
A Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses de 2026, com ações concentradas em sete bairros da cidade. A iniciativa ocorre em um período considerado crítico do ponto de vista epidemiológico, marcado por temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, fatores que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As atividades serão realizadas das 8h às 17h nos bairros Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itayu, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York. Mais de 130 profissionais participam da mobilização, entre agentes de saúde, equipes operacionais e representantes de diferentes secretarias municipais.

O ponto de partida das equipes será o Centro de Saúde Orozimbo Maia, na Vila Orozimbo Maia. A partir dali, os grupos seguirão para as regiões atendidas, onde farão vistorias em imóveis, orientação direta aos moradores, eliminação de possíveis criadouros do mosquito e recolhimento de materiais descartados irregularmente.

Durante o mutirão, a população poderá utilizar o serviço de caminhão cata-treco, que passará pelas ruas recolhendo resíduos. Também estão previstas limpeza de bueiros, retirada de entulho com uso de retroescavadeira e outras ações de zeladoria urbana.

O trabalho envolve, além da Secretaria de Saúde, diversas áreas da administração municipal, como Serviços Públicos, Educação, Assistência Social, Defesa Civil, Sanasa, Setec e Rede Mário Gatti, entre outras. O balanço das ações será divulgado na próxima segunda-feira, dia 26.

Em 2025, Campinas realizou 12 mutirões, com mais de 54 mil toneladas de resíduos retirados, além de ações contínuas de visitas domiciliares, nebulização, capacitação de servidores e monitoramento de pacientes com suspeita de dengue.

Mais informações sobre prevenção e ações em andamento estão disponíveis em https://dengue.campinas.sp.gov.br.

