A Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses de 2026, com ações concentradas em sete bairros da cidade. A iniciativa ocorre em um período considerado crítico do ponto de vista epidemiológico, marcado por temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, fatores que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As atividades serão realizadas das 8h às 17h nos bairros Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itayu, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York. Mais de 130 profissionais participam da mobilização, entre agentes de saúde, equipes operacionais e representantes de diferentes secretarias municipais.
O ponto de partida das equipes será o Centro de Saúde Orozimbo Maia, na Vila Orozimbo Maia. A partir dali, os grupos seguirão para as regiões atendidas, onde farão vistorias em imóveis, orientação direta aos moradores, eliminação de possíveis criadouros do mosquito e recolhimento de materiais descartados irregularmente.
Durante o mutirão, a população poderá utilizar o serviço de caminhão cata-treco, que passará pelas ruas recolhendo resíduos. Também estão previstas limpeza de bueiros, retirada de entulho com uso de retroescavadeira e outras ações de zeladoria urbana.
O trabalho envolve, além da Secretaria de Saúde, diversas áreas da administração municipal, como Serviços Públicos, Educação, Assistência Social, Defesa Civil, Sanasa, Setec e Rede Mário Gatti, entre outras. O balanço das ações será divulgado na próxima segunda-feira, dia 26.
Em 2025, Campinas realizou 12 mutirões, com mais de 54 mil toneladas de resíduos retirados, além de ações contínuas de visitas domiciliares, nebulização, capacitação de servidores e monitoramento de pacientes com suspeita de dengue.
Mais informações sobre prevenção e ações em andamento estão disponíveis em https://dengue.campinas.sp.gov.br.