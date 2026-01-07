A Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses de 2026, com ações concentradas em sete bairros da cidade. A iniciativa ocorre em um período considerado crítico do ponto de vista epidemiológico, marcado por temperaturas elevadas e maior volume de chuvas, fatores que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As atividades serão realizadas das 8h às 17h nos bairros Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itayu, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim New York. Mais de 130 profissionais participam da mobilização, entre agentes de saúde, equipes operacionais e representantes de diferentes secretarias municipais.

O ponto de partida das equipes será o Centro de Saúde Orozimbo Maia, na Vila Orozimbo Maia. A partir dali, os grupos seguirão para as regiões atendidas, onde farão vistorias em imóveis, orientação direta aos moradores, eliminação de possíveis criadouros do mosquito e recolhimento de materiais descartados irregularmente.