21 de janeiro de 2026
COMUNICAÇÃO AO MP

Eucaliptos condenados na Estrada da Rhodia serão removidos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Prefeitura de Campinas informa Ministério Público sobre retirada de árvores consideradas de risco em Barão Geraldo.
Prefeitura de Campinas formalizou ao Ministério Público a decisão de retirar e substituir eucaliptos localizados em Barão Geraldo, após a conclusão de uma avaliação técnica que identificou condições estruturais incompatíveis com a segurança urbana.

As árvores estão situadas na Rua Maria Tereza Dias da Silva, em trecho próximo à Estrada da Rhodia, uma das principais ligações viárias do distrito. Ao todo, 15 eucaliptos serão removidos, com previsão de reposição por espécies nativas, mais adequadas ao espaço urbano e ao tipo de solo da região.

O estudo técnico que embasa a medida aponta que os exemplares avaliados apresentam sistema radicular superficial, característica que reduz a estabilidade, especialmente em terrenos inclinados. O relatório também considera fatores como idade avançada, altura elevada e proximidade com a pista, o que amplia a exposição a riscos, sobretudo em períodos de vento e solo encharcado.

No documento encaminhado ao MP, a administração municipal ressalta que chuvas prolongadas aumentam significativamente a probabilidade de quedas, afetando diretamente a segurança de quem circula ou trabalha no entorno da via, que concentra fluxo intenso de veículos e pedestres.

A prefeitura também menciona que o eucalipto não é recomendado para arborização urbana, por se tratar de espécie exótica, conforme diretrizes do GAUC – Guia de Arborização Urbana de Campinas. O histórico do local foi levado em conta: uma queda registrada em 2010 resultou em morte, reforçando a necessidade de intervenção preventiva.

A substituição seguirá critérios técnicos e ambientais, com o objetivo de reduzir riscos, manter a cobertura vegetal e adequar a arborização ao uso urbano da via.

