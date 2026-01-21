A Prefeitura de Campinas formalizou ao Ministério Público a decisão de retirar e substituir eucaliptos localizados em Barão Geraldo, após a conclusão de uma avaliação técnica que identificou condições estruturais incompatíveis com a segurança urbana.

As árvores estão situadas na Rua Maria Tereza Dias da Silva, em trecho próximo à Estrada da Rhodia, uma das principais ligações viárias do distrito. Ao todo, 15 eucaliptos serão removidos, com previsão de reposição por espécies nativas, mais adequadas ao espaço urbano e ao tipo de solo da região.

O estudo técnico que embasa a medida aponta que os exemplares avaliados apresentam sistema radicular superficial, característica que reduz a estabilidade, especialmente em terrenos inclinados. O relatório também considera fatores como idade avançada, altura elevada e proximidade com a pista, o que amplia a exposição a riscos, sobretudo em períodos de vento e solo encharcado.