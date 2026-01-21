21 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Obra da Sanasa interdita ruas do Novo Campos Elíseos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Interdições temporárias ocorrem nesta quinta-feira para obras de interligação de redes da Sanasa.
Trechos de duas vias do Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas, terão o tráfego de veículos interrompido nesta quinta-feira (22) para a execução de obras de interligação de redes de infraestrutura. As intervenções serão realizadas das 8h30 às 17h e ficarão sob responsabilidade da Sanasa, com apoio operacional da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os bloqueios atingem a Rua Cneo Pompêo de Camargo, no trecho entre as ruas Cícero de Oliveira Silva e Adolfo Guimarães Barros, e a Rua Arlindo Gomes, entre a Avenida Ruy Rodriguez e a Rua Cícero de Oliveira Silva.

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar como rotas alternativas as vias Cícero de Oliveira Silva, Arlindo Gomes e Avenida Ruy Rodriguez, conforme orientação da Emdec.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para realizar os bloqueios, orientar condutores e monitorar a circulação. O cronograma das obras pode sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis.

