Trechos de duas vias do Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas, terão o tráfego de veículos interrompido nesta quinta-feira (22) para a execução de obras de interligação de redes de infraestrutura. As intervenções serão realizadas das 8h30 às 17h e ficarão sob responsabilidade da Sanasa, com apoio operacional da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os bloqueios atingem a Rua Cneo Pompêo de Camargo, no trecho entre as ruas Cícero de Oliveira Silva e Adolfo Guimarães Barros, e a Rua Arlindo Gomes, entre a Avenida Ruy Rodriguez e a Rua Cícero de Oliveira Silva.

Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar como rotas alternativas as vias Cícero de Oliveira Silva, Arlindo Gomes e Avenida Ruy Rodriguez, conforme orientação da Emdec.