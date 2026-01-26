26 de janeiro de 2026
PREVENÇÃO

Fiocruz escolhe Campinas para testar injeção semestral anti-HIV

Por Flávio Paradella com informações da Agência Brasil | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Gilead
Cidade está entre os polos nacionais do estudo que avalia injeção semestral de prevenção ao HIV no SUS.
Campinas está entre as cidades brasileiras selecionadas para participar do estudo que vai testar uma nova estratégia de prevenção ao HIV, baseada na aplicação semestral do medicamento lenacapavir. A pesquisa será conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e tem como objetivo gerar dados para avaliar a possível incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O estudo, denominado ImPrEP LEN Brasil, será realizado também em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Manaus e Nova Iguaçu (RJ). Em Campinas, a cidade integra a rede de centros que vão aplicar e acompanhar o uso do medicamento em grupos específicos da população.

O lenacapavir é um antirretroviral de longa duração desenvolvido pela Gilead Sciences e foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso como profilaxia pré-exposição (PrEP) contra o HIV-1. Diferentemente dos esquemas atuais, o medicamento é administrado por injeção subcutânea a cada seis meses.

De acordo com a Anvisa, a indicação é para adultos e adolescentes a partir de 12 anos, com peso mínimo de 35 quilos, que estejam sob risco de infecção pelo HIV. Antes do início do uso, é obrigatória a comprovação de teste negativo para HIV-1.

O estudo da Fiocruz será voltado a homens gays e bissexuais, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer e pessoas transgênero, com idade entre 16 e 30 anos. O objetivo é avaliar a eficácia, adesão e viabilidade do uso da injeção semestral no contexto do SUS.

Segundo a Fiocruz, as doses do medicamento já foram disponibilizadas pela fabricante, e o início das aplicações depende apenas da chegada ao Brasil de agulhas específicas exigidas para o procedimento.

