Campinas está entre as cidades brasileiras selecionadas para participar do estudo que vai testar uma nova estratégia de prevenção ao HIV, baseada na aplicação semestral do medicamento lenacapavir. A pesquisa será conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e tem como objetivo gerar dados para avaliar a possível incorporação da tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O estudo, denominado ImPrEP LEN Brasil, será realizado também em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Manaus e Nova Iguaçu (RJ). Em Campinas, a cidade integra a rede de centros que vão aplicar e acompanhar o uso do medicamento em grupos específicos da população.

O lenacapavir é um antirretroviral de longa duração desenvolvido pela Gilead Sciences e foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso como profilaxia pré-exposição (PrEP) contra o HIV-1. Diferentemente dos esquemas atuais, o medicamento é administrado por injeção subcutânea a cada seis meses.