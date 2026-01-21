Levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) aponta redução nos registros de furtos e atos de vandalismo em estações e terminais dos corredores BRT em Campinas. A comparação considera ocorrências contabilizadas em 2024 e 2025.
Os furtos passaram de 66 para 35 registros, o que representa queda de 47%. Já os casos de vandalismo recuaram de 145 para 117 ocorrências, redução de 19%. No total, foram 211 registros em 2024 e 152 em 2025, uma diminuição geral de quase 28%.
Segundo a Emdec, os dados coincidem com a ampliação gradual do sistema de videomonitoramento, implantado nos terminais e estações dos corredores BRT. As câmeras são integradas a uma central instalada na sede da empresa e ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), no caso dos equipamentos voltados ao sistema viário.
Entre os furtos registrados, os principais alvos foram portas e torneiras de sanitários, além de cabos e fiação elétrica. Já os atos de vandalismo envolveram, principalmente, pichações, vidros quebrados e danos à estrutura física das estações, incluindo prejuízos à fiação externa, que impactam diretamente o funcionamento do sistema.
Por corredor, os números consolidados indicam:
No BRT Campo Grande, foram 127 ocorrências em 2024 e 71 em 2025, somando furtos e vandalismo.
No BRT Perimetral, os registros totalizaram 25 em 2024 e 21 em 2025.
No BRT Ouro Verde, houve 59 ocorrências em 2024 e 60 em 2025, considerando os dois tipos de crime.
O Corredor BRT Campo Grande passou a operar com 100% das estações e terminais monitorados a partir de fevereiro de 2025, incluindo três terminais e 14 estações. O Corredor Perimetral também já conta com monitoramento integral em suas quatro estações. No BRT Ouro Verde, três terminais e nove estações possuem câmeras em funcionamento, com instalação em andamento no Terminal Ouro Verde e na Estação Marajó.
De acordo com a Emdec, o sistema de monitoramento funciona 24 horas por dia. As imagens são acompanhadas por operadores, que acionam equipes de campo e, quando necessário, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Além disso, os corredores contam com rondas diárias de segurança patrimonial, com viaturas dedicadas e apoio para situações emergenciais.