Levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) aponta redução nos registros de furtos e atos de vandalismo em estações e terminais dos corredores BRT em Campinas. A comparação considera ocorrências contabilizadas em 2024 e 2025.

Os furtos passaram de 66 para 35 registros, o que representa queda de 47%. Já os casos de vandalismo recuaram de 145 para 117 ocorrências, redução de 19%. No total, foram 211 registros em 2024 e 152 em 2025, uma diminuição geral de quase 28%.

Segundo a Emdec, os dados coincidem com a ampliação gradual do sistema de videomonitoramento, implantado nos terminais e estações dos corredores BRT. As câmeras são integradas a uma central instalada na sede da empresa e ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO), no caso dos equipamentos voltados ao sistema viário.