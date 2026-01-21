A Prefeitura de Indaiatuba segue com as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Carlos Augusto Camargo Andrade, localizada na Rua Industrial Rudolf Theodor Schell. A intervenção contempla melhorias internas e externas, incluindo pintura geral da unidade, com investimento de R$ 280 mil e previsão de conclusão até abril.
Os trabalhos tiveram início na segunda quinzena de dezembro e abrangem reparos na cobertura, impermeabilização das lajes, substituição de janelas, além de ajustes nas redes elétrica e hidráulica. O cronograma também prevê manutenção de calhas, forros e alambrados, bem como a correção do mapa tátil, com foco na ampliação da acessibilidade para os usuários.
O projeto executivo da reforma foi elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia, com as frentes de trabalho concentradas na estrutura da cobertura e nos acabamentos internos e externos.
Paralelamente, a administração municipal executa a reforma da UBS do Jardim das Maritacas, iniciada no começo de dezembro. Nesta unidade, o investimento é de R$ 483 mil, com serviços que incluem pintura interna e externa, manutenção da impermeabilização, reparos hidráulicos e elétricos, troca de janelas, execução de nova calçada externa e melhorias em alambrados e portões.