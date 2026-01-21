21 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

PM estoura ponto de drogas em Mogi Guaçu e prende mãe e filho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação apreendeu maconha, cocaína e munições em residência no Jardim Zaniboni II; Mãe do suspeito também foi detida por desacato e resistência.
A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Zaniboni II, em Mogi Guaçu, após denúncia anônima. A ação ocorreu em uma residência suspeita de servir como ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegar ao local, a equipe abordou um usuário que confirmou a compra de drogas. Dentro do imóvel, os policiais detiveram o responsável pela comercialização e apreenderam:

  • 409 gramas de maconha (meio tijolo e porções);
  • 45 gramas de cocaína;
  • Duas munições intactas (calibres .380 e .22);
  • R$ 50 em dinheiro e anotações do tráfico.

O homem confessou o crime. Durante a operação, a mãe do acusado chegou ao local, desacatou os policiais e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.

Ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu e permanecem à disposição da Justiça. Os materiais foram encaminhados para perícia.

