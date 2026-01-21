A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Zaniboni II, em Mogi Guaçu, após denúncia anônima. A ação ocorreu em uma residência suspeita de servir como ponto de venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegar ao local, a equipe abordou um usuário que confirmou a compra de drogas. Dentro do imóvel, os policiais detiveram o responsável pela comercialização e apreenderam:

409 gramas de maconha (meio tijolo e porções);

(meio tijolo e porções); 45 gramas de cocaína ;

; Duas munições intactas (calibres .380 e .22);

R$ 50 em dinheiro e anotações do tráfico.

O homem confessou o crime. Durante a operação, a mãe do acusado chegou ao local, desacatou os policiais e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para contê-la.