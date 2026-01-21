Uma ação conjunta das secretarias de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) e de Sustentabilidade autuou 13 caminhões de lixo durante uma fiscalização realizada na terça-feira (20) em Sumaré. O objetivo da operação foi coibir o derramamento de chorume nas vias públicas.

A blitz ocorreu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim Dall’Orto, onde 35 veículos foram vistoriados. Além da verificação de vazamentos, os agentes fiscalizaram as condições gerais dos caminhões e a documentação.

De acordo com a administração municipal, o vazamento desse resíduo gera poluição ambiental, mau cheiro e riscos à saúde, além de tornar as pistas escorregadias, aumentando o risco de acidentes.