21 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AO AR LIVRE

Bomba relógio: DIG fecha depósito ilegal com 2 mil litros de óleo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
DIG flagrou esquema de 'baldinho' no Recanto Fortuna com 2,2 mil litros de óleo. Produto inflamável era mantido sem contenção e o responsável foi preso.
DIG flagrou esquema de 'baldinho' no Recanto Fortuna com 2,2 mil litros de óleo. Produto inflamável era mantido sem contenção e o responsável foi preso.

Uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) desmantelou, nesta tarde, um depósito ilegal de óleo lubrificante automotivo no bairro Recanto Fortuna, em Campinas. A ação resultou na apreensão de 2.240 litros do produto e na prisão em flagrante do responsável.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A prática, conhecida como "baldinho", consiste na retirada de sobras de óleo ou combustível de caminhões-tanque para revenda irregular. No local, os policiais encontraram galões cheios, 19 recipientes vazios e um compressor usado para sugar o líquido dos veículos.

Risco ambiental e de explosão

A situação apresentava alto risco ambiental e de segurança. O material inflamável estava exposto ao tempo, sem sistema de contenção para vazamentos. Os agentes também identificaram uma caixa de inspeção de lavador de caminhões cheia de resíduos a céu aberto, com risco de transbordamento e infiltração no solo.

O responsável pelo local, que é motorista de caminhão-tanque, foi preso em flagrante por crimes contra a Economia Popular e contra o Meio Ambiente. Ele foi autuado sem direito a fiança e pode pegar até 10 anos de reclusão.

Comentários

Comentários