Uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) desmantelou, nesta tarde, um depósito ilegal de óleo lubrificante automotivo no bairro Recanto Fortuna, em Campinas. A ação resultou na apreensão de 2.240 litros do produto e na prisão em flagrante do responsável.

A prática, conhecida como "baldinho", consiste na retirada de sobras de óleo ou combustível de caminhões-tanque para revenda irregular. No local, os policiais encontraram galões cheios, 19 recipientes vazios e um compressor usado para sugar o líquido dos veículos.

Risco ambiental e de explosão

A situação apresentava alto risco ambiental e de segurança. O material inflamável estava exposto ao tempo, sem sistema de contenção para vazamentos. Os agentes também identificaram uma caixa de inspeção de lavador de caminhões cheia de resíduos a céu aberto, com risco de transbordamento e infiltração no solo.