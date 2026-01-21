Um sagui foi resgatado, na terça-feira (20), pela equipe do Gapa (Grupo de Apoio e Proteção Animal) da GCM de Vinhedo. O animal foi encontrado em situação de vulnerabilidade após um chamado da população.

No local, os guardas encontraram uma moradora que já prestava os primeiros cuidados, mantendo o primata protegido na calçada. Após avaliação técnica, os agentes realizaram o resgate seguro do animal.

O sagui foi encaminhado para a Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, instituição especializada em fauna silvestre. Lá, o animal passará por exames e receberá o tratamento necessário.