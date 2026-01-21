A GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia está intensificando as ações de recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas. A operação, realizada por meio de mutirões, já encaminhou cerca de 50 carros para o Pátio Municipal para melhorar a mobilidade e a saúde pública.
Segundo a corporação, os veículos apresentam condições que impedem a circulação e geram riscos. Carros abandonados podem servir como esconderijos para criminosos, locais para consumo de drogas e criadouros do mosquito Aedes aegypti.
Critérios de remoção
A ação baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro e foca em veículos com sinais evidentes de abandono, como:
- Pneus murchos ou estourados;
- Vidros quebrados e ferrugem acentuada;
- Falta de partes da carroceria;
- Acúmulo de lixo ou vegetação no entorno.
"A ação contribui diretamente para a organização do trânsito e a prevenção de problemas sanitários", destacou a corporação. A GCM reforça que todas as remoções seguem critérios técnicos e legais estabelecidos.