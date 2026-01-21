A GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia está intensificando as ações de recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas. A operação, realizada por meio de mutirões, já encaminhou cerca de 50 carros para o Pátio Municipal para melhorar a mobilidade e a saúde pública.

Segundo a corporação, os veículos apresentam condições que impedem a circulação e geram riscos. Carros abandonados podem servir como esconderijos para criminosos, locais para consumo de drogas e criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Critérios de remoção

A ação baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro e foca em veículos com sinais evidentes de abandono, como: