LIMPEZA

Guerra ao abandono: Paulínia retira 50 carros das rua em mutirão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cerca de 50 carros já foram levados ao Pátio Municipal. Ação combate focos de dengue e esconderijos para criminosos em veículos com sinais de abandono.
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia está intensificando as ações de recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas. A operação, realizada por meio de mutirões, já encaminhou cerca de 50 carros para o Pátio Municipal para melhorar a mobilidade e a saúde pública.

Segundo a corporação, os veículos apresentam condições que impedem a circulação e geram riscos. Carros abandonados podem servir como esconderijos para criminosos, locais para consumo de drogas e criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Critérios de remoção

A ação baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro e foca em veículos com sinais evidentes de abandono, como:

  • Pneus murchos ou estourados;
  • Vidros quebrados e ferrugem acentuada;
  • Falta de partes da carroceria;
  • Acúmulo de lixo ou vegetação no entorno.

"A ação contribui diretamente para a organização do trânsito e a prevenção de problemas sanitários", destacou a corporação. A GCM reforça que todas as remoções seguem critérios técnicos e legais estabelecidos.

