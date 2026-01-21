Policiais militares prenderam um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no bairro Jardim Progresso, em Mogi Guaçu. As equipes atuavam em ações de prevenção a furtos e roubos quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita próximo a uma farmácia.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado com ele.

No entanto, ao realizar a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou que o homem era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a prisão foi formalizada, e permanece agora à disposição da Justiça.