21 de janeiro de 2026
MOGI GUAÇU

Ação rápida: PM aborda suspeito e descobre mandado por furto

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem tentou fugir ao avistar viatura próximo a uma farmácia, mas foi contido. Consulta ao sistema revelou mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.
Policiais militares prenderam um homem com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento no bairro Jardim Progresso, em Mogi Guaçu. As equipes atuavam em ações de prevenção a furtos e roubos quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita próximo a uma farmácia.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado com ele.

No entanto, ao realizar a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou que o homem era procurado pela Justiça pelo crime de furto. Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a prisão foi formalizada, e permanece agora à disposição da Justiça.

