Um trecho da avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, em Campinas, terá o tráfego de veículos interrompido na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), sempre das 8h às 17h. A interdição será realizada no sentido Centro–bairro, entre a rua Custódio Teixeira e o acesso ao Jardim São Gabriel.

A medida será implantada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para viabilizar serviços de troca de solo, nivelamento e recomposição do asfalto, sob responsabilidade da Sanasa.

Por conta das obras, também haverá bloqueio do acesso da rodovia Francisco Von Zuben (SP-091), no sentido Campinas–Valinhos, para quem tenta acessar a avenida Paula Souza. Além disso, será implantado pré-bloqueio no cruzamento das ruas Custódio Teixeira e Francisco de Campos Abreu.

Desvios indicados