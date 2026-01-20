Um estudo técnico realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) aponta redução no número de acidentes e de ocorrências com vítimas fatais em locais onde foram instalados equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito em Campinas.

O levantamento analisou 32 pontos da cidade, sendo 18 radares instalados entre 2022 e 2023 e 14 pontos remanejados, considerando um raio de 100 metros ao redor de cada equipamento. Para garantir comparabilidade, os dados foram organizados com base em períodos equivalentes antes e depois da ativação dos radares, com média de mil dias de observação em cada fase.

Nos locais analisados, foram registrados nove sinistros com morte antes da instalação dos radares e dois após o início da fiscalização eletrônica, o que representa redução de 77,8%. O total de acidentes também caiu 44%, passando de 151 ocorrências no período anterior para 85 no período posterior.