Um estudo técnico realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) aponta redução no número de acidentes e de ocorrências com vítimas fatais em locais onde foram instalados equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O levantamento analisou 32 pontos da cidade, sendo 18 radares instalados entre 2022 e 2023 e 14 pontos remanejados, considerando um raio de 100 metros ao redor de cada equipamento. Para garantir comparabilidade, os dados foram organizados com base em períodos equivalentes antes e depois da ativação dos radares, com média de mil dias de observação em cada fase.
Nos locais analisados, foram registrados nove sinistros com morte antes da instalação dos radares e dois após o início da fiscalização eletrônica, o que representa redução de 77,8%. O total de acidentes também caiu 44%, passando de 151 ocorrências no período anterior para 85 no período posterior.
Os sinistros sem vítimas apresentaram queda de 46,7%, enquanto os acidentes com vítimas tiveram redução de 37,5%. O número de atropelamentos permaneceu o mesmo nos dois períodos analisados.
Segundo a Emdec, menos de 1% dos veículos que passam pelos pontos com fiscalização eletrônica são autuados, o que indica alto índice de conformidade às regras de trânsito nesses trechos.
Resultados na John Boyd
Entre os pontos avaliados, 14 estão localizados na avenida John Boyd Dunlop, incluindo a marginal e o entorno da Praça Santa Catarina, na região da Vila Teixeira. Nesses trechos, o número de acidentes caiu de 70 para 35, redução de 50%.
Nos pontos monitorados da via, não houve registro de óbitos após a instalação dos radares. Antes da fiscalização, haviam sido contabilizadas cinco mortes. Os atropelamentos foram zerados nesses locais. Os acidentes com vítimas caíram 24,1% e os sem vítimas, 62,9%.
Fiscalização eletrônica
Divulgação/PMC
Campinas conta atualmente com 144 pontos de fiscalização eletrônica. A implantação dos novos equipamentos nos eixos das avenidas John Boyd Dunlop, Amoreiras e Ruy Rodriguez foi definida com base no histórico de acidentes dessas vias, que concentraram 14,2% dos óbitos no trânsito urbano entre 2022 e 2024.
Em 2025, entre os 43 sinistros fatais com fator de risco analisado, 33% tiveram como causa o excesso ou a inadequação de velocidade, enquanto 12% envolveram desrespeito à sinalização, incluindo avanço de semáforo.
Até novembro de 2025, último dado consolidado pela Emdec, Campinas registrou 127 mortes no trânsito, sendo 66 em vias urbanas e 60 em rodovias.