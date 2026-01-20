Os proprietários de imóveis não residenciais em Campinas — como comércios, indústrias e prestadores de serviços — devem ficar atentos ao calendário do IPTU 2026. A cota única ou a primeira parcela do imposto vence na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro. Para os imóveis residenciais, o prazo é maior: o vencimento será em 10 de fevereiro.
Quem optar pelo pagamento em cota única garante desconto de 5%. Já os contribuintes que aderiram ao IPTU Digital podem obter mais 1% de abatimento, limitado ao valor máximo de R$ 100. Também é possível parcelar o imposto em até 11 vezes, sem desconto.
Neste ano, o IPTU não teve aumento real, sendo aplicada apenas a correção da UFIC em 4,49%, índice baseado no INPC do IBGE.
Os contribuintes que ainda não receberam o carnê podem acessar a segunda via diretamente pelo portal da Prefeitura, disponível no site oficial do IPTU 2026. O documento pode ser utilizado tanto para pagamento à vista quanto para o parcelamento.
A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza diversos canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas, incluindo atendimento digital e presencial. Também está aberto o prazo para pedidos de revisão do lançamento, que podem ser protocolados até 13 de fevereiro. Nesses casos, a orientação é que o contribuinte faça o depósito administrativo, evitando a incidência de multas e juros caso o pedido seja indeferido.