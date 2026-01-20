A Prefeitura de Campinas publicou nesta segunda-feira (19) o Decreto nº 24.249, que estabelece as normas para a organização do Carnaval 2026 no município. O texto regulamenta o funcionamento do comércio, a realização de eventos, a atuação de ambulantes, os horários especiais e as ações de fiscalização durante o período da folia, com foco na segurança do público e na ordem urbana.
A fiscalização será feita de forma integrada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Guarda Municipal e Setec, cada uma responsável por atribuições específicas previstas no decreto. O objetivo é padronizar procedimentos e evitar conflitos durante os desfiles de blocos e eventos carnavalescos espalhados pela cidade.
Entre os principais pontos está a proibição do porte e da venda de bebidas em recipientes de vidro nas áreas onde houver eventos oficiais de Carnaval. A restrição vale tanto para ambulantes quanto para estabelecimentos comerciais localizados no entorno dos desfiles, que só poderão vender bebidas em vidro para consumo interno. A regra será aplicada no raio de mil metros dos eventos, no período compreendido entre duas horas antes do início e duas horas após o término das atividades.
Quem estiver participando ou circulando nas proximidades dos blocos também não poderá portar garrafas ou recipientes de vidro. Em caso de descumprimento, a fiscalização poderá determinar o descarte imediato do material e aplicar sanções administrativas. A medida segue a Lei Municipal nº 16.718/2025, que proíbe o uso de vidro em eventos públicos.
O decreto também reforça que todo evento carnavalesco em espaço público exige Alvará de Evento, a ser solicitado junto à Secretaria de Urbanismo. A autorização é obrigatória mesmo quando houver interdição de vias ou alteração no trânsito, que não substitui o alvará. Após o encerramento oficial dos eventos, fica proibido o uso de equipamentos sonoros em um raio de dois mil metros, com o objetivo de garantir a dispersão segura do público.
Em relação aos horários de funcionamento, permissionários e comércios localizados no entorno dos desfiles deverão encerrar suas atividades até 1h da madrugada, com prazo máximo até 2h apenas para limpeza e organização. Estabelecimentos que possuam autorização para funcionamento estendido terão os horários especiais suspensos durante o Carnaval, prevalecendo as regras do decreto. Quem não cumprir estará sujeito à interdição imediata e outras penalidades.
Pedidos de extensão excepcional de horário deverão ser protocolados até 20 de janeiro de 2026. Solicitações feitas após essa data poderão não ser analisadas a tempo dos festejos. Sem o Alvará Especial, o funcionamento em horário diferenciado não será permitido.
O decreto também prevê operações especiais de trânsito e mobilidade urbana, com interdições temporárias, desvios, restrições de estacionamento e possível limitação à circulação de veículos de carga ou fretados, conforme avaliação técnica. A prioridade será garantir a fluidez do transporte público, o acesso de veículos de emergência e a segurança de pedestres.
A íntegra do Decreto nº 24.249 está disponível no Diário Oficial do Município, e as regras passam a valer para todas as atividades relacionadas ao Carnaval 2026 em Campinas.