A Prefeitura de Campinas publicou nesta segunda-feira (19) o Decreto nº 24.249, que estabelece as normas para a organização do Carnaval 2026 no município. O texto regulamenta o funcionamento do comércio, a realização de eventos, a atuação de ambulantes, os horários especiais e as ações de fiscalização durante o período da folia, com foco na segurança do público e na ordem urbana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A fiscalização será feita de forma integrada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Guarda Municipal e Setec, cada uma responsável por atribuições específicas previstas no decreto. O objetivo é padronizar procedimentos e evitar conflitos durante os desfiles de blocos e eventos carnavalescos espalhados pela cidade.

Entre os principais pontos está a proibição do porte e da venda de bebidas em recipientes de vidro nas áreas onde houver eventos oficiais de Carnaval. A restrição vale tanto para ambulantes quanto para estabelecimentos comerciais localizados no entorno dos desfiles, que só poderão vender bebidas em vidro para consumo interno. A regra será aplicada no raio de mil metros dos eventos, no período compreendido entre duas horas antes do início e duas horas após o término das atividades.