A Prefeitura de Campinas abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Programa Bolsa Esporte Municipal (BEM). A iniciativa inédita ofertará 73 bolsas para atletas, paratletas, técnicos e guias esportivos, com investimento total de R$ 557,2 mil.

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (23) pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Podem participar apenas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com sede em Campinas; inscrições de pessoas físicas não serão aceitas.

Distribuição e valores

As bolsas serão pagas mensalmente durante nove meses, a partir de abril de 2026. O benefício é dividido em: