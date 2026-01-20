20 de janeiro de 2026
ESPORTE

Campinas abre inscrições para programa inédito de bolsa atleta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Programa Bolsa Esporte Municipal oferece 73 auxílios para atletas, técnicos e guias. Inscrições são exclusivas para organizações e seguem até sexta-feira (23).
Programa Bolsa Esporte Municipal oferece 73 auxílios para atletas, técnicos e guias. Inscrições são exclusivas para organizações e seguem até sexta-feira (23).

A Prefeitura de Campinas abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Programa Bolsa Esporte Municipal (BEM). A iniciativa inédita ofertará 73 bolsas para atletas, paratletas, técnicos e guias esportivos, com investimento total de R$ 557,2 mil.

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (23) pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Podem participar apenas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com sede em Campinas; inscrições de pessoas físicas não serão aceitas.

Distribuição e valores

As bolsas serão pagas mensalmente durante nove meses, a partir de abril de 2026. O benefício é dividido em:

  • 60 bolsas para atletas de 15 modalidades;
  • 7 bolsas para paratletas;
  • 3 bolsas para técnicos;
  • 3 bolsas para guias paradesportivos.

Os valores são calculados em UFICs. Atletas e paratletas receberão o equivalente a 140 UFICs mensais, enquanto técnicos recebem 560 e guias 360 unidades fiscais.

A seleção será feita por uma comissão que avaliará os resultados esportivos obtidos em 2025. O resultado final deve ser homologado até o dia 20 de março.

