A Prefeitura de Campinas abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o Programa Bolsa Esporte Municipal (BEM). A iniciativa inédita ofertará 73 bolsas para atletas, paratletas, técnicos e guias esportivos, com investimento total de R$ 557,2 mil.
As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (23) pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Podem participar apenas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com sede em Campinas; inscrições de pessoas físicas não serão aceitas.
Distribuição e valores
As bolsas serão pagas mensalmente durante nove meses, a partir de abril de 2026. O benefício é dividido em:
- 60 bolsas para atletas de 15 modalidades;
- 7 bolsas para paratletas;
- 3 bolsas para técnicos;
- 3 bolsas para guias paradesportivos.
Os valores são calculados em UFICs. Atletas e paratletas receberão o equivalente a 140 UFICs mensais, enquanto técnicos recebem 560 e guias 360 unidades fiscais.
A seleção será feita por uma comissão que avaliará os resultados esportivos obtidos em 2025. O resultado final deve ser homologado até o dia 20 de março.