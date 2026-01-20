A Concessionária Rota das Bandeiras realizará o fechamento temporário do acesso direto da rodovia para a Avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida, no km 116, da Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332). A interdição é necessária para a continuidade das obras das vias marginais, envolvendo serviços de escavação e pavimentação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o bloqueio, o acesso à região do Real Parque deverá ser feito pela saída no km 117. Os motoristas devem seguir pela Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, que margeia a rodovia. Segundo a concessionária, não haverá aumento na distância percorrida.

Esta intervenção faz parte da fase final para a reabertura da passagem inferior do Trevo do Real Parque. Com a conclusão, o tráfego entre a região e o distrito de Barão Geraldo será restabelecido nos dois sentidos da avenida.