ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro atinge moto e vítima é jogada contra árvore em cruzamento

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Jovem foi projetado contra árvore após motorista de carro não ceder preferência no Jardim Paineiras. Vítima foi transferida ao Hospital de Clínicas da Unicamp.
Jovem foi projetado contra árvore após motorista de carro não ceder preferência no Jardim Paineiras. Vítima foi transferida ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

Um jovem motociclista sofreu ferimentos graves em uma colisão com um carro na segunda-feira (19), no Jardim Paineiras, em Artur Nogueira. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas 10 de Abril e Gustavo Beck.

Um Corsa seguia pela Rua 10 de Abril quando, ao fazer uma conversão à esquerda para a Rua Gustavo Beck, não cedeu a preferência. O carro atingiu a motocicleta que trafegava no sentido oposto. Com a violência do impacto, o motociclista foi projetado e atingiu uma árvore na calçada. O motorista do Corsa não se feriu.

A vítima foi socorrida em estado grave pelo Resgate do 192 e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Após estabilização, o jovem foi transferido para o Hospital de Clínicas da Unicamp, onde permanece sob cuidados médicos.

