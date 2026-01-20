Um jovem motociclista sofreu ferimentos graves em uma colisão com um carro na segunda-feira (19), no Jardim Paineiras, em Artur Nogueira. O acidente aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas 10 de Abril e Gustavo Beck.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Um Corsa seguia pela Rua 10 de Abril quando, ao fazer uma conversão à esquerda para a Rua Gustavo Beck, não cedeu a preferência. O carro atingiu a motocicleta que trafegava no sentido oposto. Com a violência do impacto, o motociclista foi projetado e atingiu uma árvore na calçada. O motorista do Corsa não se feriu.
A vítima foi socorrida em estado grave pelo Resgate do 192 e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Após estabilização, o jovem foi transferido para o Hospital de Clínicas da Unicamp, onde permanece sob cuidados médicos.