PROCURADOS

Baep captura dois homens procurados pela Justiça em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipes do 1º Baep detiveram os criminosos no Parque São Jorge e no Jardim Satélite Íris. Um dos detidos era procurado por estupro de vulnerável.
Duas ações independentes do 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), em Campinas, resultaram na prisão de dois homens com mandados de prisão em aberto na segunda-feira (19). As capturas ocorreram no Parque São Jorge e no Jardim Satélite Íris.

A primeira ocorrência foi registrada durante patrulhamento tático no Parque São Jorge. Os policiais abordaram um homem e, embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta ao sistema revelou um mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e perseguição.

Pouco tempo depois, outra equipe que atuava no Jardim Satélite Íris abordou um segundo suspeito. Após a verificação dos dados, os militares confirmaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Ambos os casos foram encaminhados e registrados no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Os dois homens permanecem presos e à disposição da Justiça para o cumprimento das penas.

