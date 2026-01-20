20 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Cão Blitz encontra 1,8 kg de drogas com paraguaio em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Baep
Com ajuda do cão Blitz, Baep apreende 1,8 kg de drogas com suspeito paraguaio no Jardim Eldorado. Homem foi preso em flagrante e levado à delegacia.
Uma ação integrada entre o 1° Baep e o Canil da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (19), no Jardim Eldorado, em Indaiatuba.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação teve início após uma denúncia anônima sobre um ponto de venda de entorpecentes no Conjunto Habitacional Lúcio Artoni. O informante descreveu o suspeito, de nacionalidade paraguaia, que foi localizado pelos policiais na Rua Paulo Vacilotto.

Para confirmar a presença de drogas no local, foi acionado o cão de faro Blitz, da raça Pastor Belga Malinois. O animal indicou positivamente a existência dos entorpecentes escondidos.

Na busca, os policiais apreenderam um total de 1,830 quilo de drogas, incluindo maconha, cocaína e "dry" (uma variação da cannabis). O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Indaiatuba, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso.

