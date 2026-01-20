Uma ação integrada entre o 1° Baep e o Canil da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (19), no Jardim Eldorado, em Indaiatuba.

A operação teve início após uma denúncia anônima sobre um ponto de venda de entorpecentes no Conjunto Habitacional Lúcio Artoni. O informante descreveu o suspeito, de nacionalidade paraguaia, que foi localizado pelos policiais na Rua Paulo Vacilotto.

Para confirmar a presença de drogas no local, foi acionado o cão de faro Blitz, da raça Pastor Belga Malinois. O animal indicou positivamente a existência dos entorpecentes escondidos.