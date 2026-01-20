Uma idosa de 71 anos e seu irmão foram vítimas de agressão física dentro de casa, no Bairro dos Pimentas, em Monte Mor. O autor da violência, identificado como filho da idosa e sobrinho da outra vítima, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para a Rua Paulo Barreto de Almeida. A vítima relatou que, ao chegar em casa, encontrou o filho, de 48 anos, agredindo o tio, que possui saúde frágil.

Ao tentar intervir, a idosa foi empurrada com força e caiu, sofrendo lesões na cabeça e na boca. Todos os envolvidos foram levados à delegacia de plantão para o registro da ocorrência.