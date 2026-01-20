A Polícia Militar prendeu, na segunda-feira (19), um homem por violência doméstica e ameaça no bairro Aterrado, em Mogi Mirim. O caso foi registrado por volta das 9h30 após um chamado ao 190 que relatava uma desavença entre um casal.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher caída na calçada, acompanhada da filha menor de idade. Ambas estavam trancadas para fora da própria residência, com o portão obstruído. Dentro da casa, o suspeito, identificado como companheiro da vítima, permanecia bastante exaltado e se recusava a sair.

Durante a intervenção, os militares localizaram com o homem um facão com lâmina superior a 30 centímetros e uma faca de açougue de aproximadamente 25 cm. As armas brancas foram apreendidas.

Ameaças e consumo de substâncias