20 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CAPOTOU

Mulheres e criança de 3 anos ficam feridas após carro capotar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Veículo saiu da pista e capotou em área de eucaliptos próximo à Penitenciária Feminina, em Mogi Guaçu.
Veículo saiu da pista e capotou em área de eucaliptos próximo à Penitenciária Feminina, em Mogi Guaçu.

Um Fiat Pálio capotou na Rodovia Vice-Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, em Mogi Guaçu, deixando três pessoas feridas — duas mulheres e uma criança de 3 anos. O acidente ocorreu próximo à Penitenciária Feminina.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o veículo seguia de Mogi Guaçu para Conchal quando a motorista, de 34 anos, perdeu o controle, saiu da pista e capotou em uma área de eucaliptos. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas.

A condutora sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhada à Santa Casa de Mogi Guaçu. Já a mãe dela, de 57 anos, e o filho, de 3 anos, tiveram ferimentos leves e foram atendidos na UPA do Jardim Santa Marta. Todas as vítimas são moradoras da cidade de Conchal.

Comentários

Comentários