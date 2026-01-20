Um Fiat Pálio capotou na Rodovia Vice-Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, em Mogi Guaçu, deixando três pessoas feridas — duas mulheres e uma criança de 3 anos. O acidente ocorreu próximo à Penitenciária Feminina.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o veículo seguia de Mogi Guaçu para Conchal quando a motorista, de 34 anos, perdeu o controle, saiu da pista e capotou em uma área de eucaliptos. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas.

A condutora sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhada à Santa Casa de Mogi Guaçu. Já a mãe dela, de 57 anos, e o filho, de 3 anos, tiveram ferimentos leves e foram atendidos na UPA do Jardim Santa Marta. Todas as vítimas são moradoras da cidade de Conchal.