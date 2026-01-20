Policiais militares apreenderam mais de 13 quilos de maconha em um imóvel localizado na Rua da Aviação, no bairro Vila Soma, em Sumaré. A ação foi desencadeada após os oficiais receberem uma denúncia sobre o cultivo da planta dentro da residência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegarem ao local e obterem autorização da moradora para entrar, os policiais confirmaram a informação: encontraram diversos pés de maconha sendo cultivados dentro da casa.

Durante a vistoria, foram apreendidos 13,012 quilos de maconha em pé (a planta ainda em crescimento), 66 gramas de maconha já seca e pronta para consumo, além de 342 gramas de sementes da planta.