20 de janeiro de 2026
13 QUILOS

Plantação de maconha caseira termina com prisão na Vila Soma

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a uma casa no bairro Vila Soma, onde foram encontrados pés da planta em crescimento.
Policiais militares apreenderam mais de 13 quilos de maconha em um imóvel localizado na Rua da Aviação, no bairro Vila Soma, em Sumaré. A ação foi desencadeada após os oficiais receberem uma denúncia sobre o cultivo da planta dentro da residência.

Ao chegarem ao local e obterem autorização da moradora para entrar, os policiais confirmaram a informação: encontraram diversos pés de maconha sendo cultivados dentro da casa.

Durante a vistoria, foram apreendidos 13,012 quilos de maconha em pé (a planta ainda em crescimento), 66 gramas de maconha já seca e pronta para consumo, além de 342 gramas de sementes da planta.

Diante do material encontrado, a mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi conduzida ao plantão policial de Sumaré. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu presa à disposição da Justiça.

