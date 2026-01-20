Uma massa de ar frio avança sobre a RMC (Região Metropolitana de Campinas) e promete mudar o tempo nos próximos dias. Com céu estável e pouca chuva, o destaque fica por conta da queda acentuada nas temperaturas, que podem chegar aos 15°C durante as madrugadas, e dos ventos moderados a fortes, especialmente nesta terça-feira (20).

Os termômetros devem registrar uma queda significativa. Depois de dias com calor mais intenso, as mínimas podem se manter baixas até quarta-feira (21). Durante o dia, as máximas variam entre 22°C e 24°C.

Apesar do céu predominantemente estável e com baixa possibilidade de chuva, os ventos serão o elemento mais perceptível da mudança do tempo. Eles devem soprar com intensidade moderada a forte ao longo dos dois dias, com picos previstos para esta terça-feira.