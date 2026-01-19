Motoristas que circulam pelo Parque Santa Bárbara, em Campinas, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir das 10h desta terça-feira, 20 de janeiro. Trechos da avenida Alcides Modesto de Camargo e da rua Cid Campanholi passam a operar em sentido único, conforme determinação da Secretaria de Transportes (Setransp), com implantação realizada pela Emdec.

Na avenida Alcides Modesto de Camargo, o trecho entre as vias Theodoro Guedes de Campos e Henio Lombello terá circulação exclusiva no sentido Henio Lombello. A alteração acompanha o sentido já existente em parte da via e está alinhada às intervenções realizadas no fim de 2025, quando foi implantada uma nova alça de acesso para quem vem da avenida Mário Erbolato.

Já na rua Cid Campanholi, o trecho entre as vias Henio Lombello e Nicolau Sanches Junior passará a ter tráfego no sentido da Nicolau Sanches Junior.