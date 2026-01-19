Depois de seis dias consecutivos de chuvas intensas, o Sistema Cantareira voltou a apresentar recuperação e ultrapassou novamente a marca dos 20% de volume útil armazenado. Nesta segunda-feira, o índice chegou a 20,5%, interrompendo uma sequência de queda registrada desde o fim de 2025.

Desde o dia 13 de janeiro, a região de captação do sistema acumulou 85 milímetros de chuva, o que permitiu que o nível dos reservatórios subisse de 19,3% para 20,5%. Apesar da elevação, técnicos avaliam que o avanço ainda é insuficiente para afastar o risco de uma nova crise hídrica, especialmente diante da proximidade do período seco.

O Cantareira entrou na chamada faixa de restrição em outubro de 2025, quando o volume caiu abaixo de 30% da capacidade. Com isso, a vazão de retirada foi reduzida para 23 metros cúbicos por segundo, bem abaixo do patamar considerado normal, que é de 31 metros cúbicos por segundo.