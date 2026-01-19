Campinas encerrou o último fim de semana com chuvas intermitentes, que somaram 79 milímetros entre a sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira. Os dados são do Instituto Agronômico de Campinas, por meio do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas.
A sexta-feira concentrou aproximadamente metade do volume, com 40 milímetros, enquanto os demais registros ocorreram de forma espaçada ao longo do sábado e do domingo.
Com as precipitações mais recentes, janeiro passou a registrar o período mais chuvoso do mês até agora. Até o dia 12, o acumulado era de apenas 44 milímetros. Em pouco mais de uma semana, o volume saltou para cerca de 180 milímetros, aproximando-se da média histórica mensal de 271 milímetros.
O volume elevado provocou transtornos pontuais na cidade. A Defesa Civil registrou quatro quedas de árvores e dois pontos de alagamento, sendo o mais significativo no Jardim do Trevo.
Campinas reabre parques
Divulgação/PMC
A Prefeitura de Campinas retomou, na manhã desta segunda-feira (19), a visitação em todos os parques e bosques municipais, além da Mata de Santa Genebra.
As áreas verdes das regiões Norte, Sul e Leste haviam sido fechadas preventivamente no domingo (18), em razão dos temporais do fim de semana. Com o novo balanço pluviométrico, o acumulado ficou abaixo de 80 milímetros, limite que determina o fechamento dos espaços segundo a Operação Chuvas de Verão.
O procedimento segue o Decreto Municipal nº 24.175/2025, que prevê a suspensão temporária da visitação sempre que o volume de chuva ultrapassar o índice considerado seguro. Nesta segunda-feira, nenhuma região da cidade atingiu esse patamar.
A Secretaria de Serviços Públicos reforça que os parques são áreas com alta concentração de árvores e que, mesmo com manejo regular da arborização, chuvas intensas, ventos e solo encharcado podem provocar quedas, inclusive de árvores saudáveis. Por isso, o fechamento é adotado como medida preventiva.
Os parques voltam a funcionar normalmente, respeitando os horários habituais de cada unidade. O Bosque dos Jequitibás, como de costume, permanece fechado às segundas-feiras.
A Prefeitura orienta que a população acompanhe os comunicados oficiais, já que novas interdições podem ocorrer caso os volumes de chuva voltem a subir.