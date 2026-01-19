Campinas encerrou o último fim de semana com chuvas intermitentes, que somaram 79 milímetros entre a sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira. Os dados são do Instituto Agronômico de Campinas, por meio do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas.

A sexta-feira concentrou aproximadamente metade do volume, com 40 milímetros, enquanto os demais registros ocorreram de forma espaçada ao longo do sábado e do domingo.

Com as precipitações mais recentes, janeiro passou a registrar o período mais chuvoso do mês até agora. Até o dia 12, o acumulado era de apenas 44 milímetros. Em pouco mais de uma semana, o volume saltou para cerca de 180 milímetros, aproximando-se da média histórica mensal de 271 milímetros.