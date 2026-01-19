19 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATENÇÃO

EMDEC inicia reforma em ponto de ônibus na Buarque de Macedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Campinas substitui asfalto por concreto em parada na Vila Nova para aumentar durabilidade. Obras seguem até 12 de fevereiro com alteração no local de embarque.
Campinas substitui asfalto por concreto em parada na Vila Nova para aumentar durabilidade. Obras seguem até 12 de fevereiro com alteração no local de embarque.

A Rua Dr. Buarque de Macedo, no bairro Vila Nova, em Campinas, recebe mais uma intervenção para qualificar a infraestrutura de transporte público. A partir desta segunda-feira (19), a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) inicia a substituição do piso de asfalto por concreto em um ponto de parada de ônibus.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mudança para o piso rígido aumenta a resistência e a durabilidade do local, oferecendo mais segurança e acessibilidade aos passageiros. A previsão é que os trabalhos se estendam até o dia 12 de fevereiro, sujeitos a alterações devido às condições do tempo.

O ponto que passará pela reforma está localizado na altura do número 955 da rua Buarque de Macedo. Durante a obra, o embarque e desembarque serão transferidos para um ponto temporário, instalado a menos de 40 metros de distância, na altura do número 1001. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os usuários.

Esta é a segunda ação do tipo na via em pouco mais de um mês. Em dezembro, outro ponto da mesma rua, na altura do número 35, recebeu a mesma melhoria.

Linhas atendidas no local

O ponto em obras atende as seguintes linhas do sistema municipal:

  • 240 (Jardim Garcia / Shopping Dom Pedro)
  • 244 (Shopping Dom Pedro / Rodoviária)
  • 330 (Unicamp)
  • 331 (Terminal Barão Geraldo / Rodoviária)
  • 332 (Hospital das Clínicas)
  • 333 (Terminal Barão Geraldo)
  • 351 (PUCC)

Comentários

Comentários