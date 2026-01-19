A Rua Dr. Buarque de Macedo, no bairro Vila Nova, em Campinas, recebe mais uma intervenção para qualificar a infraestrutura de transporte público. A partir desta segunda-feira (19), a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) inicia a substituição do piso de asfalto por concreto em um ponto de parada de ônibus.

A mudança para o piso rígido aumenta a resistência e a durabilidade do local, oferecendo mais segurança e acessibilidade aos passageiros. A previsão é que os trabalhos se estendam até o dia 12 de fevereiro, sujeitos a alterações devido às condições do tempo.

O ponto que passará pela reforma está localizado na altura do número 955 da rua Buarque de Macedo. Durante a obra, o embarque e desembarque serão transferidos para um ponto temporário, instalado a menos de 40 metros de distância, na altura do número 1001. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os usuários.